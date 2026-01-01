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Нгуен Нху Куинь
Quynh Nhu
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Персоны
Нгуен Нху Куинь
Нгуен Нху Куинь
Quynh Nhu
Дата рождения
1 января 1954
Возраст
72 года
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.2
Рикша
(1995)
7.2
Белое шелковое платье
(2006)
6.6
История Пао
(2005)
Фильмография Нгуен Нху Куинь
7.2
Белое шелковое платье
Áo lua Hà Dông
драма
2006, Вьетнам
6.6
История Пао
Chuyen cua Pao
драма
2005, Вьетнам
7.2
Рикша
Xich lo
боевик, драма
1995, Франция / Гонконг / Вьетнам
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