Награды и номинации фильма Необычный день
Награды и номинации фильма Необычный день 1977
Оскар 1978
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1977
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1978
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2014
Best Restored Film
Победитель
