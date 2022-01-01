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Король забавляется
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Re si diverte, Il

Король забавляется, 1941

1941 / Италия
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Фильм по сюжету оперы Джузеппе Верди "Риголетто".
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1941
Премьера в мире 1 апреля 1941
Режиссер
Марио Боннар
В ролях
Россано Брацци
Мишель Симон
Мишель Симон
Мария Меркадер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Король забавляется 1 постер
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