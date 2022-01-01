Король забавляется, 1941

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о выходе в прокат О фильме Фильм по сюжету оперы Джузеппе Верди "Риголетто". Развернуть 7.0 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 32 минуты Год выпуска 1941 Премьера в мире 1 апреля 1941 Режиссер Марио Боннар В ролях Россано Брацци Мишель Симон Мария Меркадер Все актеры и съемочная группа 1 постер

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