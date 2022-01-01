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Ох уж этот дед
Киноафиша Фильмы Ох уж этот дед
Ce sacré grand-père

Ох уж этот дед, 1967

1967 / Франция
4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1967
Премьера в мире 7 июня 1968
Режиссер
Жак Пуатрено
В ролях
Мишель Симон
Мишель Симон
Мари Дюбуа
Мари Дюбуа
Ив Лефевр
Тали Фрюжес
Серж Генсбур
Серж Генсбур
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ох уж этот дед 1 постер
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