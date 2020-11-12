Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
6.5
Киноафиша
Фильмы
Украли трамвай
6.5
Украли трамвай
, 1954
Hanno rubato un tram
Италия / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
6.5
О фильме
Неореализм. Из жизни простых людей.
Развернуть
В ролях
Альдо Фабрици
Cesare Mancini
Карло Кампанини
Bernasconi
Хуан Де Ланда
Rossi
Лия Рейнер
Teresa
Lucia Banti
Marcella - la figlia di Cesare
Мимо Билли
L'ispettore Caposervizio
Bruno Corelli
Il pretore
Alvaro Alvisi
Ivo - il fidanzato di Marcella
Bruno Lanzarini
Il pubblico ministero
Oreste Magoni
Режиссер
Альдо Фабрици
,
Марио Боннар
Сценарист
Марио Боннар
,
Лучио Фульчи
,
Лучано Винченцони
,
Руджеро Маккари
,
Альдо Фабрици
Композитор
Carlo Rustichelli
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 36 минут
Год выпуска
1954
Премьера в мире
28 декабря 1954
Дата выхода
28 декабря 1954
Италия
27 июля 1959
СССР
Производство
Imperial
Другие названия
Hanno rubato un tram, We Stole a Tram, Elloptak egy villamost, Han robado un tranvía, Украли трамвай
Еще
Рейтинг фильма
6.5
Оцените
12
голосов
6.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Украли трамвай
Однажды в Америке
драма
1983, США / Италия
8.0
Меня зовут Никто
вестерн, комедия
1973, Италия / Франция / Германия
7.0
Пригни голову
вестерн
1972, Италия / США
7.0
На несколько долларов больше
боевик, вестерн
1965, Италия / Испания / Германия
8.0
За пригоршню долларов
боевик, вестерн
1964, Италия / Испания / Германия
7.0
Последние дни Помпеи
боевик, мелодрама, исторический
1959, Италия
5.0
Похитители велосипедов
драма
1948, Италия
8.0
Полицейские и воры
комедия
1951, Италия
7.0
Мы так любили друг друга
драма, комедия
1974, Италия
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Старый орел
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку
Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые
Винил, "пробка" или дешевый линолеум: какое покрытие не гремит под ногами и снижает шум раз в 5 — в ТОПе у дизайнеров в 2026 году
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри комедии в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667