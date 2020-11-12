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Постер фильма Украли трамвай
6.5
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6.5

Украли трамвай

, 1954
Hanno rubato un tram
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Украли трамвай
6.5

О фильме

Неореализм. Из жизни простых людей.

В ролях

Альдо Фабрици
Cesare Mancini
Карло Кампанини
Bernasconi
Хуан Де Ланда
Rossi
Лия Рейнер
Teresa
Lucia Banti
Marcella - la figlia di Cesare
Мимо Билли
L'ispettore Caposervizio
Bruno Corelli
Il pretore
Alvaro Alvisi
Ivo - il fidanzato di Marcella
Bruno Lanzarini
Il pubblico ministero
Oreste Magoni
Режиссер Альдо Фабрици, Марио Боннар
Сценарист Марио Боннар, Лучио Фульчи, Лучано Винченцони, Руджеро Маккари, Альдо Фабрици
Композитор Carlo Rustichelli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1954
Премьера в мире 28 декабря 1954
Дата выхода
28 декабря 1954 Италия
27 июля 1959 СССР
Производство Imperial
Другие названия
Hanno rubato un tram, We Stole a Tram, Elloptak egy villamost, Han robado un tranvía, Украли трамвай

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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