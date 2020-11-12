Горячая или холодная? Вот какой водой нужно заливать рис — и плов рассыпается зернышко к зернышку

Пару ложек в барабан с подушками — и желтые разводы исчезают как по волшебству: от чистоты даже хрустят, как новые

Винил, "пробка" или дешевый линолеум: какое покрытие не гремит под ногами и снижает шум раз в 5 — в ТОПе у дизайнеров в 2026 году

Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет

Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны

Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря

5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)

«Дикий экшен нон-стоп»: новинке о вторжении НЛО с Сэ Бек из «Игры в кальмара» унылый «День разоблачения» в подметки не годится

Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»

Новая дорама с рейтингом 8,4 завоевала чарты Netflix — 1 700 000 зрителей в полном восторге: «после первых минут уже не оторваться»