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Последние дни Помпеи Последние дни Помпеи
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Gli ultimi giorni di Pompei

Последние дни Помпеи, 1959

1959 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Экранизация известного романа английского писателя Эдварда Джорджа Бульвер-Литтона рассказывает о подвигах первых христиан и о мужественном центурионе Глацисе. Вернувшись из долгого похода и узнав, что отец его убит неизвестными, обуреваемый жаждой мести Он начинает поиски.

В Помпее происходят многочисленные страшные и загадочные убийства, в которых Римские власти обвиняют первых христиан. Однако кровавый след ведет во дворец правителей города… Неистовая стихия обрушивается на Помпеи и его жителей. Под градом камней и обломков зданий погибает красивейший город, а с ним и его коварный правитель.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1959
Премьера в мире 12 ноября 1959
Возраст 12+
Режиссер
Марио Боннар
В ролях
Стив Ривз
Барбара Кэрролл
Фернандо Рей
Кристина Кауфманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Последние дни Помпеи 2 постера
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Последние дни Помпеи
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