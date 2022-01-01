Последние дни Помпеи, 1959

Экранизация известного романа английского писателя Эдварда Джорджа Бульвер-Литтона рассказывает о подвигах первых христиан и о мужественном центурионе Глацисе. Вернувшись из долгого похода и узнав, что отец его убит неизвестными, обуреваемый жаждой мести Он начинает поиски.



В Помпее происходят многочисленные страшные и загадочные убийства, в которых Римские власти обвиняют первых христиан. Однако кровавый след ведет во дворец правителей города… Неистовая стихия обрушивается на Помпеи и его жителей. Под градом камней и обломков зданий погибает красивейший город, а с ним и его коварный правитель.