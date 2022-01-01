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Ответ знает только ветер
Киноафиша Фильмы Ответ знает только ветер Ответ знает только ветер, 1974: актеры и роли
Die Antwort kennt nur der Wind Ответ знает только ветер 1974 / ФРГ / Франция
6.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Ответ знает только ветер, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Альфред Форер Alfred Vohrer
В ролях
Морис Роне Maurice Ronet Марта Келлер Marthe Keller Раймон Пеллегрен Антон Диффринг Anton Diffring Карин Дор Karin Dor
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