Три специалиста по боевым искусствам соглашаются на опаснейшее задание - сопровождать девушку и ее больного отца в так называемые Штормовые Холмы, где находится лекарство для него. По дороге они встречают огромное количество тех, кто не хочет, чтобы они попали в Штормовые Холмы, причем почти со всеми из них героям придется сражаться...
СтранаГонконг
Продолжительность1 час 41 минута
Год выпуска1978
Премьера в мире27 апреля 1978
Дата выхода
27 апреля 1978
США
MPAAR
ПроизводствоLo Wei Motion Picture Company
Другие названия
Fei du juan yun shan, Magnificent Bodyguards, Csodálatos testőrök, Eye of the Dragon, Fei do guen wan saan, Flying Through the Rolling Mountains, Head ihukaitsjad, Los super guardaespaldas, Magnificent Guardsmen, Magníficos Defensores, Master of Death, Niezwykła eskorta, O Guarda Costas, O misthoforos me ti siderenia grothia, Pengawai Yang Mandal, The Red Dragon, Великолепные телохранители, Надзвичайні охоронці, ジャッキー・チェンの飛龍神拳, 飛渡捲雲山, 飞渡卷云山