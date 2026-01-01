Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мика Райт
Micah Wright
Мика Райт
Мика Райт
Micah Wright
Дата рождения
7 февраля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Лаббок, США
Популярные фильмы
7.0
Шерлок и дочь
(2025)
6.4
Фантастические дни
(2004)
5.6
Они наблюдают
(2016)
Фильмография Мика Райт
7
Шерлок и дочь
триллер, детектив
2025, Великобритания
5.6
Они наблюдают
They're Watching
триллер, ужасы
2016, США / Румыния
6.4
Фантастические дни
Wonderful Days
боевик, анимация, фантастика
2004, Южная Корея / США
