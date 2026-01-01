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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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О персоне
Мун-сан Ким
Kim Moon-saeng
Киноафиша
Персоны
Мун-сан Ким
Мун-сан Ким
Kim Moon-saeng
Дата рождения
30 января 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Пусан, Республика Корея
Популярные фильмы
6.4
Фантастические дни
(2004)
Фильмография Мун-сан Ким
6.4
Фантастические дни
Wonderful Days
боевик, анимация, фантастика
2004, Южная Корея / США
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