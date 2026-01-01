Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Урга: Территория любви 1991

Оскар 1993 Оскар 1993
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1991 Венецианский кинофестиваль 1991
Golden Lion
Победитель
OCIC Award
Победитель
Best Film
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1992 Кинофестиваль Кинотавр 1992
Полнометражный фильм
Номинант
