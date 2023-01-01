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Прощай, полицейский
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Adieu, poulet

Прощай, полицейский, 1975

1975 / Франция
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть О фильме
По роману Рафа Валле.
Комиссар Вержа и его молодой помощник пытаются разоблачить коррумпированного депутата.
6.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1975
Премьера в мире 10 декабря 1975
Возраст 18+
Режиссер
Пьер Гранье-Дефер
В ролях
Лино Вентура
Лино Вентура
Виктор Лану
Клод Риш
Клод Риш
Жюльен Гийомар
Франсуаза Брион
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Прощай, полицейский 2 постера
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