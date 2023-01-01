Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Прощай, полицейский
Adieu, poulet
Прощай, полицейский, 1975
1975 / Франция
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Похожие
Жанр:
триллер
криминал
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть
О фильме
По роману Рафа Валле.
Развернуть
Комиссар Вержа и его молодой помощник пытаются разоблачить коррумпированного депутата.
Развернуть
6.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
1975
Премьера в мире
10 декабря 1975
Возраст
18+
Режиссер
Пьер Гранье-Дефер
В ролях
Лино Вентура
Виктор Лану
Клод Риш
Жюльен Гийомар
Франсуаза Брион
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Прощай, полицейский
Тысяча миллиардов долларов
(1982)
6.4166665
Инквизитор
(1981)
7.6666665
Троих надо убрать
(1980)
6.0666666
Удар головой
(1979)
7.230769
Ф как Фербенкс
(1976)
7.3333335
Зануда
(1973)
6.6666665
Кот
(1971)
7.785714
Сицилийский клан
(1969)
6.4545455
Женщина в окне
(1976)
6.214286
Тайна фермы Мессе
(1970)
6.9333334
Раса господ
(1974)
5.9
Прекрасное лето 1914 года
(1996)
6.1666665
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Рецензия
Отзывы
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Отзывы
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Отзывы
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Отзывы
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Отзывы
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Отзывы
2023, Россия, анимация
Related video
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить