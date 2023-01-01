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Замерзшая река Замерзшая река
Киноафиша Фильмы Замерзшая река Замерзшая река, 2008: актеры и роли
Frozen River Замерзшая река 2008 / США
6.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Замерзшая река, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кортни Хант Courtney Hunt
В ролях
Мелисса Лео Мелисса Лео Melissa Leo Мисти Апхэм Misty Upham Марк Бун Джуниор Марк Бун Джуниор Mark Boone Junior Чарли МакДермотт Чарли МакДермотт Charlie McDermott Джеймс Райли Дилан Карузона Dylan Carusona Джей Клэйц Майкл Скай Джон Каноэ John Canoe Нэнси Ву Nancy Wu Майкл О’Киф Michael O'Keefe
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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