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Замерзшая река
Замерзшая река, 2008: актеры и роли
Frozen River
Замерзшая река
2008 / США
6.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Замерзшая река, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кортни Хант
Courtney Hunt
В ролях
Мелисса Лео
Melissa Leo
Мисти Апхэм
Misty Upham
Марк Бун Джуниор
Mark Boone Junior
Чарли МакДермотт
Charlie McDermott
Джеймс Райли
Дилан Карузона
Dylan Carusona
Джей Клэйц
Майкл Скай
Джон Каноэ
John Canoe
Нэнси Ву
Nancy Wu
Майкл О’Киф
Michael O'Keefe
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Премьеры
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Переводчик
Рецензия
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