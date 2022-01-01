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Это мгновение
Это мгновение, 1968
1968 / СССР
7.8
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12
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Рейтинг IMDb: 7.8
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Жанр:
драма
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О фильме
1937 год. Романтик и бродяга — молдованин Михай Адам — становится добровольным участником народной борьбы с франкистами. Фильм — о подвигах летчика-пилота, его друзьях, любимой девушке и гибели за страну, которую он поклялся защищать от фашизма.
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7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1968
Премьера в мире
1 января 1968
Режиссер
Эмиль Лотяну
В ролях
Михай Волонтир
Светлана Тома
Мария Сагайдак
Херардо Фернандес
Георге Димитриу
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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