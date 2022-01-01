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Красные поляны
Киноафиша Фильмы Красные поляны Красные поляны, 1966: актеры и роли
Красные поляны 1966 / СССР
8.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Красные поляны, 1966: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмиль Лотяну
В ролях
Светлана Тома Светлана Тома Виктор Соцки-Войническу Виктор Чутак Viktor Chutak
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