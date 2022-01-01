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А у вас который час? А у вас который час?
Киноафиша Фильмы А у вас который час? А у вас который час?, 2001: актеры и роли
What Time Is It Over There? А у вас который час? 2001 / Тайвань / Франция
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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А у вас который час?, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Цай Минлян Tsai Ming-liang
В ролях
ен Шаньчу Жан-Пьер Лео Жан-Пьер Лео Jean-Pierre Léaud Ли Каншэн Lee Kang-sheng Лу Ичинь Мао Тэн
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Одна
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Одержимая
2021, Россия, триллер
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