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Автомобиль, скрипка и собака Клякса
Киноафиша Фильмы Автомобиль, скрипка и собака Клякса Автомобиль, скрипка и собака Клякса, 1974: актеры и роли
Avtomobil, skripka i sobaka Klyaksa Автомобиль, скрипка и собака Клякса 1974 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Автомобиль, скрипка и собака Клякса, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ролан Быков Ролан Быков Rolan Bykov
В ролях
Олег Анофриев Олег Анофриев Ролан Быков Ролан Быков Rolan Bykov Георгий Вицин Георгий Вицин Зиновий Гердт Зиновий Гердт Николай Гринько Михаил Козаков Михаил Козаков Алексей Смирнов Алексей Смирнов Спартак Мишулин Спартак Мишулин Андрей Гусев Андрей Гусев Andrey Gusev Цолак Вартазарян Александр Чернявский Наталья Тенищева Зоя Федорова Zoya Fyodorova Галина Польских Галина Польских Марина Полбенцева
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