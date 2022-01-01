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Автомобиль, скрипка и собака Клякса
Автомобиль, скрипка и собака Клякса, 1974: актеры и роли
Avtomobil, skripka i sobaka Klyaksa
Автомобиль, скрипка и собака Клякса
1974 / СССР
6.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Автомобиль, скрипка и собака Клякса, 1974: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ролан Быков
Rolan Bykov
В ролях
Олег Анофриев
Ролан Быков
Rolan Bykov
Георгий Вицин
Зиновий Гердт
Николай Гринько
Михаил Козаков
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