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Андрей Гусев
Андрей Гусев
Andrey Gusev
О персоне
Фильмография
Андрей Гусев
Andrey Gusev
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Дата рождения
26 октября 1958
Возраст
63 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Биография Андрей Гусев
Родился 26 октября 1958 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Андрей Гусев
Дураки умирают по пятницам
боевик, криминал
1990, Болгария
4.0
Сентиментальное путешествие на картошку
мелодрама
1986, СССР
7.0
Доброта
драма
1977, СССР
7.0
Розыгрыш
драма
1976, СССР
7.0
Автомобиль, скрипка и собака Клякса
семейный, мюзикл
1974, СССР
6.0
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