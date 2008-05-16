Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Тайсон
7.6
Тайсон - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тайсон
7.6

Тайсон

, 2008
Tyson
США / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тайсон
7.6
Тайсон - Трейлер
Тайсон  Трейлер

О фильме

Документальный фильм о взлётах и падениях в карьере легендарного боксёра Майка Тайсона.

В ролях

Майк Тайсон
Майк Тайсон
Self
Тревор Бербик
Self
Уильям Кэйтон
Self
Робин Гивенс
Робин Гивенс
Эвандер Холлифилд
Миллс Лейн
Self
Д’Амато, Кас
Self
Джимми Джейкобс
Self
Джо Луис
Self
Макс Шмелинг
Self
Джек Демпси
Self
Джин Танни
Self
Режиссер Джеймс Тобак
Сценарист Джеймс Тобак
Композитор Салаам Реми
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 16 мая 2008
Дата выхода
16 мая 2008 Бразилия
16 мая 2008 США
MPAA R
Сборы в мире $964 920
Производство Fyodor Productions, Defiance Entertainment, Green Room Films
Другие названия
Tyson, Tyson: The Movie, Тайсон, Mike Tyson

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.4 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Тайсон - Трейлер
Тайсон Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Mike Tyson [отвечает мужчине из толпы, который кричит «заприте его в смирительную рубашку»] Запри свою мать в смирительную рубашку, ты жалкий белый паршивец! Подойди и скажи это мне в лицо — я тебя в ж##у, жалкий белый паршивец. Ты п#д#р. Ты меня не тронешь, ты не мужик. Я тебя съем живьём, сука. Иди на х#й, шлюха. Скажи это мне в лицо, и я тебя проучу на глазах у всех. Сука. Давай, сука. Ты трусливый п#д#р, ты не мужик, чтобы со мной связываться. Ты не протянешь и двух минут в моём мире, сука. Посмотри на себя, ты теперь боишься, шлюха. Боишься, как маленький белый п#з#ц. Боишься настоящего мужика. Я тебя так натру, что ты меня полюбишь, п#д#р.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Тайсон

Соблазненные и брошенные
Соблазненные и брошенные документальный
2013, США
6.0
Правда Майка Тайсона
Правда Майка Тайсона комедия
2013, США
7.0
Кличко
Кличко документальный, биография, спорт
2011, Германия
7.0
Лицом к лицу с Али
Лицом к лицу с Али документальный, биография, спорт
2009, США / Канада
8.0
Неудобная правда
Неудобная правда документальный
2006, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Пару капель – и в пакет: вот как чищу решетку для гриля и шампуры – многолетний нагар сходит пластом
Я всегда «солю» ногти за 2 минуты до маникюра: результат выглядит так, будто руки только что из салона
Сливочное, оливковое или подсолнечное? Вот на каком масле жарить яйца - повара поставили жирную точку в этом споре
«Терминатор», Сара Коннор и «аста ла виста, бэйби»: только люди старше 40 лет легко наберут 5 из 5 (тест)
9 млн человек пошли на этот российский фильм в кино — и почти все вышли злыми: «так снимать о войне просто нельзя»
Одна из лучших советских комедий получила на Западе жутко депрессивный постер: угадаете, какая? (Спойлер: не Гайдай!)
«Хрустальный» уже пересмотрели трижды? В 2026‑м вышла достойная замена — и она не хуже: «нет лишней тягомотины»
Спросил у ИИ, что будет в 6-м сезоне «Первого отдела»: Брагина меж двух огней и расследование дела Талькова
Этот сериал Apple TV+ с 7.7 на IMDb украдет ваш сон: «Начнете смотреть — не остановитесь»
100% свежести, такого с «Домом дракона» не случалось годами: вышла самая рейтинговая серия по версии Rotten Tomatoes
Это детектив от Netflix 100% понравится фанатам «Первого отдела» и «Декстера»: всего лишь 5 эпизодов и реальная история в основе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше