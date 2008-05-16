Mike Tyson [отвечает мужчине из толпы, который кричит «заприте его в смирительную рубашку»] Запри свою мать в смирительную рубашку, ты жалкий белый паршивец! Подойди и скажи это мне в лицо — я тебя в ж##у, жалкий белый паршивец. Ты п#д#р. Ты меня не тронешь, ты не мужик. Я тебя съем живьём, сука. Иди на х#й, шлюха. Скажи это мне в лицо, и я тебя проучу на глазах у всех. Сука. Давай, сука. Ты трусливый п#д#р, ты не мужик, чтобы со мной связываться. Ты не протянешь и двух минут в моём мире, сука. Посмотри на себя, ты теперь боишься, шлюха. Боишься, как маленький белый п#з#ц. Боишься настоящего мужика. Я тебя так натру, что ты меня полюбишь, п#д#р.