Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Братство волка
Братство волка, 2001: актеры и роли
Le Pacte des Loups
Братство волка
2001 / Франция
7.5
Оцените
14
голосов
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Братство волка, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристоф Ган
Christophe Gans
В ролях
Сэмюэл Ле Бьян
Венсан Кассель
Vincent Cassel
Эмили Декьенн
Émilie Dequenne
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Жереми Ренье
Jeremie Renier
Марк Дакаскос
Mark Dacascos
Жан Янн
Jean Yanne
Жан-Франсуа Стевенен
Jean-François Stévenin
Жак Перрен
Jacques Perrin
Эдит Скоб
Edith Scob
Гаспар Ульель
Gaspard Ulliel
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Написать отзыв
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать