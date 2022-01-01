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Герои
Киноафиша Фильмы Герои Герои, 1977: актеры и роли
Heroes Герои 1977 / США
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Герои, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джереми Каган Джереми Каган Jeremy Kagan
В ролях
Генри Уинклер Генри Уинклер Henry Winkler Салли Филд Салли Филд Sally Field Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Вэл Эвери Оливия Коул Olivia Cole Эктор Элиас Hector Elias
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