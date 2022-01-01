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Хроника одной любви
Киноафиша Фильмы Хроника одной любви Хроника одной любви, 1950: актеры и роли
Cronaca di un amore / Story of a Love Affair Хроника одной любви 1950 / Италия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Хроника одной любви, 1950: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микеланджело Антониони Микеланджело Антониони Michelangelo Antonioni
В ролях
Лючия Бозе Лючия Бозе Lucia Bosé Массимо Джиротти Massimo Girotti
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