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Лючия Бозе
Лючия Бозе
Lucia Bosé
О персоне
Фильмография
Лючия Бозе
Lucia Bosé
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Дата рождения
28 января 1931
Возраст
91 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Лючии Бозе
Родилась 28 января 1931 года. Милан, Италия.
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Фильмография Лючии Бозе
Хроника объявленной смерти
драма
1986, Италия / Колумбия / Франция
5.0
Натали Гранжье
драма
1972, Франция
6.0
Смерть велосипедиста
драма
1955, Испания / Италия
7.0
Ночь любви
драма
1954, Франция / Италия
6.0
Дама без камелий
драма
1953, Франция / Италия
7.0
Рим в 11 часов
драма
1952, Франция / Италия
8.0
Нет мира под оливами
1950, Италия
6.0
Хроника одной любви
мелодрама, криминал, драма
1950, Италия
6.0
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