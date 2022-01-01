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Лючия Бозе

Lucia Bosé
Лючия Бозе
Лючия Бозе Lucia Bosé
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Дата рождения
28 января 1931
Возраст
91 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Биография Лючии Бозе

Родилась 28 января 1931 года. Милан, Италия.

Фильмография Лючии Бозе
Хроника объявленной смерти
Хроника объявленной смерти
драма 1986, Италия / Колумбия / Франция
5.0
Натали Гранжье
Натали Гранжье
драма 1972, Франция
6.0
Смерть велосипедиста
Смерть велосипедиста
драма 1955, Испания / Италия
7.0
Ночь любви
Ночь любви
драма 1954, Франция / Италия
6.0
Дама без камелий
Дама без камелий
драма 1953, Франция / Италия
7.0
Рим в 11 часов
Рим в 11 часов
драма 1952, Франция / Италия
8.0
Нет мира под оливами
Нет мира под оливами
1950, Италия
6.0
Хроника одной любви
Хроника одной любви
мелодрама, криминал, драма 1950, Италия
6.0
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