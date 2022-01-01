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Дурное воспитание
Дурное воспитание, 2004: актеры и роли
Mala educación, La / Bad Education
Дурное воспитание
2004 / Испания
6.7
Оцените
11
голосов
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Дурное воспитание, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар
Pedro Almodóvar
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь
Gael García Bernal
Феле Мартинес
Fele Martínez
Франсиско Бойра
Хавьер Камара
Javier Cámara
Альберто Феррейро
Alberto Ferreiro
Рауль Гарсиа Форнейро
Даниэль Хименес Качо
Daniel Giménez Cacho
Роберто Ойас
Франсиско Маэстре
Петра Мартинес
Petra Martínez
Леонор Уотлинг
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