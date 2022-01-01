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Дурное воспитание
Киноафиша Фильмы Дурное воспитание Дурное воспитание, 2004: актеры и роли
Mala educación, La / Bad Education Дурное воспитание 2004 / Испания
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Дурное воспитание, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Педро Альмодовар Педро Альмодовар Pedro Almodóvar
В ролях
Гаэль Гарсия Берналь Гаэль Гарсия Берналь Gael García Bernal Феле Мартинес Феле Мартинес Fele Martínez Франсиско Бойра Хавьер Камара Хавьер Камара Javier Cámara Альберто Феррейро Alberto Ferreiro Рауль Гарсиа Форнейро Даниэль Хименес Качо Даниэль Хименес Качо Daniel Giménez Cacho Роберто Ойас Франсиско Маэстре Петра Мартинес Petra Martínez Леонор Уотлинг Леонор Уотлинг Leonor Watling
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