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Дурное воспитание
Киноафиша Фильмы Дурное воспитание Отзывы о фильме «Дурное воспитание»
Mala educación, La / Bad Education Дурное воспитание 2004 / Испания
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Дурное воспитание»

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«Дурным воспитанием» открылся последний Каннский фестиваль. «Дурное воспитание» показали на церемонии открытия питерского Фестиваля Фестивалей. Дурное воспитание явно в моде. Педро Альмодовар по-прежнему на коне. Без всяких зоофильских ассоциаций, хотя мог бы, мог бы… Учитывая, какой пышный коктейль из геев, трансвеститов, нимфоманок, лесбиянок, арабских шейхов и коматозных тореадоров каждый раз готовит этот почти что гранд испанского кинематографа, ждать от него можно чего угодно. С другой…

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Julia 2 апреля 2015, 12:51
Замечательное кино, обязательно куплю в видеотеку. Удивляет шокирует, подавляет и восторгает. После фильма пищи для размышления хватит надолго. Какая выразительность и игра взглядов, какая подкупающая натуральность изображения отношений. Стильно, сыро, сдобренно необыкновенным саундтрэком. Действительно вкусное кино о непростой простой жизненной истории. Я ни на миг не пожалела что ждала с июня. После окончания сеанса никто даже с мест не сдвинулся. Зал сидел минуты 3, прежде чем зашевелились.

А с эстетичной точки зрения гомоеротика для меня не менее красива, чем гет. Иногда даже больше. Два мужских тела или одно? That's it!8-))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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