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Похоже, в последнее время мировые экраны содрогаются от железной поступи победного тевтонского марш-парада. Не успел Вольфганг Петерсен высадить греков ирландского происхождения под стенами нарисованной на компьютере Трои, как уж подоспел Роланд Эммерих со своими мировыми катаклизмами. Видимо, Голливуд совсем не впечатлили недавние события американской истории, раз из его недр вышел столь глобальный и многобюджетный проект уничтожения Соединенных Штатов при помощи цунами, торнадо и прочих…