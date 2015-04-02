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Послезавтра Послезавтра
Киноафиша Фильмы Послезавтра Отзывы о фильме «Послезавтра»
The Day After Tomorrow Послезавтра 2004 / США
7.8 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Послезавтра»

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Наша рецензия

Похоже, в последнее время мировые экраны содрогаются от железной поступи победного тевтонского марш-парада. Не успел Вольфганг Петерсен высадить греков ирландского происхождения под стенами нарисованной на компьютере Трои, как уж подоспел Роланд Эммерих со своими мировыми катаклизмами. Видимо, Голливуд совсем не впечатлили недавние события американской истории, раз из его недр вышел столь глобальный и многобюджетный проект уничтожения Соединенных Штатов при помощи цунами, торнадо и прочих…

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Ю 2 апреля 2015, 12:51
Фильм расчитан на идиотов! Люди убегают (пешком) от наступающей вечной мезлоты - ну смешно!

Хотя спецэффекты интересные, но их полная нереальность портит все впечатление.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
Классное кино!!!!!!!!!!!!!! Особенно оч понравился Джейк Гилеенхаал!!!!!!!!!!!!!!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dmitriy Levchenko 13 октября 2019, 18:06
Оценка
Мой любимый фильм на тему катастрофы. Пересматриваю периодически.
13 октября 2019, 18:06 Ответить
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