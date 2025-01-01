Меню
Послезавтра
Трейлеры фильма «Послезавтра»
Трейлеры фильма «Послезавтра»
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
«Индийские сериалы отдыхают!»: зрители посмотрели анонс к 4 сезону «Клюквенного щербета» и разнесли его в пух и прах
Научную фантастику тоже можно уместить в парочку серий: 3 мини-сериала с идеальным сюжетом и финалом
Даже спустя 6 лет этот культовый сериал HBO бурно обсуждают на Letterboxd: и нет, это не «Игра престолов»
Толкиен такого не писал: Фродо в чулках, а посох Гэндальфа на подзарядке — ляпы в первом «Властелине колец», которые невозможно развидеть
Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)
«Нет явных клише и шаблонов»: в России еще 10 лет назад сняли свой «Настоящий детектив» — даже на IMDb получил 7 баллов
«Невозможных задач нет», но этот фильм о хабаровском учителе дался кровью и потом даже опытным реквизиторам
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят»
Грядущая адаптация Стивена Кинга получила почти идеальный рейтинг от критиков на Rotten Tomatoes — фильм лидирует среди других экранизаций еще до выхода на экраны
«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer
Зрители до сих пор не могут забыть смерть Айдара в «Ментовских войнах»: но не все помнят, кто на самом деле убил лучшего друга Шилова
