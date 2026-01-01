Заливаю шелуху от чеснока кипятком — а через 24 часа уже ликую от результата: теперь и все родственники делают так же

Четырехдневку в России одобрили официально: отдыхать по три дня подряд разрешили всем и каждому

Пару лет — и на выброс? Можно ли пользоваться смартфоном на зарядке — запомните на всю жизнь и скажите родным

5 недель подряд этот фильм — №1 в России: «реально вещь» — говорят зрители, которые принесли ему уже почти 2 млрд сборов

Пересмотрела всего «Шрэка» и нашла 3 отсылки на культовое кино: одна из них – на «Властелина колец» (спорим, вы упустили?)

В «Доме дракона» наконец появился интриган не хуже Мизинца – а вы и не поняли: гениальную подставу Лариса заметили единицы

У природы нет плохой погоды, зато плохой результат в тесте бывает: вспомните 5 фильмов СССР по кадру на свежем воздухе

Поезд тронулся — память, кажется, тоже: угадайте 6 легендарных фильмов СССР по кадру из вагона

Этой сказке СССР уже 60 лет, а от нее в восторге даже японцы: «Очень рад, что есть Баба-яга»

5 шикарных сериалов вернутся в июле с новыми сезонами – готовьтесь к бессонным ночам: от sci-fi до «Ходячих мертвецов»