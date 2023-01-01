Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Крутящий момент
Крутящий момент, 2004: актеры и роли
Torque
Крутящий момент
2004 / США / Австралия
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Крутящий момент, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Кан
Joseph Kahn
В ролях
Джон Ашкер
Макс Бисли
Max Beesley
Джексон Болт
Дэйн Кук
Dane Cook
Айс Кьюб
Ice Cube
Гичи Гамба
Эдди Сиплс
Джэй Эрнандес
Уилл Юн Ли
Will Yun Lee
Фэйзон Лав
Faizon Love
Моне Мазур
Monet Mazur
Том МакКлейстер
Tom McCleister
Хэйден МакФарлэнд
Кристина Милиан
Christina Milian
Джейми Прессли
Jaime Pressly
Николь Мерседес Робинсон
Дейдра Сарего
Мэтт Шульц
Matt Schulze
Адам Скотт
Adam Scott
Фредро Старр
Тони Уайлд
Tony Wild
Джим Коуди Уильямс
Мартин Хендерсон
Martin Henderson
Эдди Стиплз
Eddie Steeples
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Рецензия
Отзывы
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской