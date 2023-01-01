Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непосредственно Каха. Другой фильм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крутящий момент Крутящий момент
Киноафиша Фильмы Крутящий момент Крутящий момент, 2004: актеры и роли
Torque Крутящий момент 2004 / США / Австралия
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Крутящий момент, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джозеф Кан Джозеф Кан Joseph Kahn
В ролях
Джон Ашкер Макс Бисли Макс Бисли Max Beesley Джексон Болт Дэйн Кук Дэйн Кук Dane Cook Айс Кьюб Айс Кьюб Ice Cube Гичи Гамба Эдди Сиплс Джэй Эрнандес Уилл Юн Ли Will Yun Lee Фэйзон Лав Faizon Love Моне Мазур Моне Мазур Monet Mazur Том МакКлейстер Tom McCleister Хэйден МакФарлэнд Кристина Милиан Christina Milian Джейми Прессли Джейми Прессли Jaime Pressly Николь Мерседес Робинсон Дейдра Сарего Мэтт Шульц Matt Schulze Адам Скотт Адам Скотт Adam Scott Фредро Старр Тони Уайлд Tony Wild Джим Коуди Уильямс Мартин Хендерсон Мартин Хендерсон Martin Henderson Эдди Стиплз Эдди Стиплз Eddie Steeples
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App