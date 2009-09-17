Свидание вслепую
– 2 из 3 серии римейков Тео ван Гога.
Дон и Джанна — супружеская пара, которая борется за то, чтобы вернуть былые отношения после смерти дочери. Они отвечают на газетные объявления друг друга и начинают сложную игру притворства в серии свиданий вслепую, надеясь, что эта уловка поможет им в конечном счете поговорить откровенно о конце их отношений в результате трагедии. Разыгрывая разнообразные роли — слепца, ищущего зрячую женщину; женщину, ищущую партнера для танцев, и репортера, который ищет агрессивную женщину, чтобы взять у нее интервью, — Дон и Джанна чувствуют, что могут свободно задавать друг другу вопросы, исследовать значение юмора после несчастья, и почти влюбляются друг в друга. Но, когда оказывается, что их беседы, похоже, не могут вырваться за определенные пределы и пробить возникшую между ними стену, они осознают реальность, понимают, что, возможно, им не суждено преодолеть последствия постигшего их большого горя.
