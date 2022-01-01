|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Вступление
|Геннадий Гладков
|0:56
|2
|Джентльмены удачи
|Геннадий Гладков
|1:18
|3
|Палатка археологов
|Геннадий Гладков
|0:21
|4
|Подозрительная личность
|Геннадий Гладков
|1:07
|5
|Побег из тюрьмы
|Геннадий Гладков
|1:31
|6
|Проезд цистерны
|Геннадий Гладков
|1:53
|7
|Ограбление детского сада
|Геннадий Гладков
|0:47
|8
|Восточная тема
|Геннадий Гладков
|1:28
|9
|Приезд в Москву
|Геннадий Гладков
|0:25
|10
|Ночь в заброшенном доме
|Геннадий Гладков
|1:40
|11
|Зимняя увертюра
|Геннадий Гладков
|0:48
|12
|Дом бывшего вора
|Геннадий Гладков
|1:03
|13
|Завтрак в заброшенном доме
|Геннадий Гладков
|0:43
|14
|Погоня
|Геннадий Гладков
|0:43
|15
|На катке
|Геннадий Гладков
|0:40
|16
|Физкульт-привет
|Геннадий Гладков
|0:44
|17
|Проснись и пой
|Лариса Мондрус
|2:32
|18
|Собачий вальс
|Геннадий Гладков
|0:57
|19
|Песня про слона
|Георгий Вицин
|1:43
|20
|Песня про снежинки
|Большой Детский Хор имени В. С. Попова
|1:16
|21
|Проснись и пой (Instrumental Version)
|Геннадий Гладков
|2:30
|22
|Ограбление
|Геннадий Гладков
|0:56
|23
|Новый год
|Геннадий Гладков
|5:12
|24
|Заговор
|Геннадий Гладков
|0:52
|25
|Финита ля комедия
|Геннадий Гладков
|2:43
|26
|Финал
|Геннадий Гладков
|2:14