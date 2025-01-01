Какую вековую традицию нарушил Сулейман перед смертью Хюррем: он этого не сделал даже ради матери

Великая тайна династии: причастен ли Джихангир к смерти Мустафы

Семенчук вернулся? Кто на самом деле был его двойником в «Невском»

«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами

«И просто так» — не конец: Сара Джессика Паркер не может отпустить Кэрри Брэдшоу — на подходе еще один проект

В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы

Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний

«Я — бронированный титан, а он — колоссальный»: тест ко дню рождения Исаямы — покажет, какой вы гигант из «Атаки титанов»

Крэбб, Гойл и профессор, которого не показали в фильмах: HBO нашли новых актеров для сериала «Гарри Поттер»

«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР