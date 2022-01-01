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Человек, которого не было
Человек, которого не было, 2001: актеры и роли
The Man Who Wasn't There
Человек, которого не было
2001 / Великобритания / США
8.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Человек, которого не было, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Итан Коэн
Ethan Coen
Джоэл Коэн
Joel Coen
В ролях
Билли Боб Торнтон
Billy Bob Thornton
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Майкл Бадалуччо
Джеймс Гандольфини
James Gandolfini
Джон Полито
Jon Polito
Тони Шэлуб
Tony Shalhoub
Ричард Дженкинс
Richard Jenkins
Адам Алекси-Маль
Adam Alexi-Malle
Кэтрин Боровитц
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
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