Человек, которого не было
Награды и номинации фильма Человек, которого не было
Награды и номинации фильма Человек, которого не было 2001
Оскар 2002
Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая операторская работа
Победитель
