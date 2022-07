1 Excerpt - Birdy's Pathétique [Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 -"Pathétique"] Soundtrack / Людвиг ван Бетховен 1:17

2 Le nozze di Figaro, K. 492, Act III: "Sull’aria . Che soave zeffiretto" Edith Mathis, Gundula Janowitz, Orchester der Deutschen Oper Berlin, Karl Böhm / Вольфганг Амадей Моцарт 3:33

3 Excerpt - Bringing Doris home [Piano Sonata No. 25 in G, Op. 79] Soundtrack / Людвиг ван Бетховен 1:18

4 I met Doris blind [The Man who wasn't there - Original Motion Picture Soundtrack] Soundtrack / Картер Бёруэлл 1:15

5 Ed visits Dave [The Man who wasn't there - Original Motion Picture Soundtrack] Soundtrack / Картер Бёруэлл 1:04

6 Excerpt - Ed Returns Home [Piano Sonata No. 23 in F Minor, Op. 57 -"Appassionata"] Soundtrack / Людвиг ван Бетховен 1:57

7 I love you Birdy Abundasl [The Man who wasn't there - Original Motion Picture Soundtrack] Soundtrack / Картер Бёруэлл 0:42

8 Nirdlinger's Swing [The Man who wasn't there - Original Motion Picture Soundtrack] Soundtrack / Картер Бёруэлл 5:13

9 Excerpt [Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2 -"Moonlight"] Soundtrack / Людвиг ван Бетховен 2:29

10 The Fight [The Man who wasn't there - Original Motion Picture Soundtrack] Soundtrack / Картер Бёруэлл 3:01

11 The Bank [The Man who wasn't there - Original Motion Picture Soundtrack] Soundtrack / Картер Бёруэлл 1:04

12 2. Adagio cantabile [Piano Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13 -"Pathétique"] Soundtrack / Людвиг ван Бетховен 5:34

13 The Trial of Ed Crane [The Man who wasn't there - Original Motion Picture Soundtrack] Soundtrack / Картер Бёруэлл 3:52