Награды и номинации фильма Мир призраков

Награды и номинации фильма Мир призраков 2001

Оскар 2002 Оскар 2002
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2002 Золотой глобус 2002
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best Line
Номинант
 Best Dressed
Номинант
