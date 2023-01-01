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Мир призраков Мир призраков
Киноафиша Фильмы Мир призраков Мир призраков, 2001: актеры и роли
Ghost World Мир призраков 2001 / США / Великобритания / Германия
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Мир призраков, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Терри Цвигофф Terry Zwigoff
В ролях
Тора Бёрч Тора Бёрч Thora Birch Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Стив Бушеми Стив Бушеми Steve Buscemi Брэд Ренфро Брэд Ренфро Brad Renfro Стэйси Трэвис Stacey Travis Чарльз С. Стивенсон-мл. Дэйв Шеридан Том МакГауэн Дебра Эйзар Брайан Джордж Пэт Хили Пэт Хили Pat Healy Рини Белл Rini Bell Боб Бэлабан Боб Бэлабан Bob Balaban Иллиана Даглас Иллиана Даглас Illeana Douglas
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