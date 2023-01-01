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О, где же ты, брат? О, где же ты, брат?
Киноафиша Фильмы О, где же ты, брат? О, где же ты, брат?, 2000: актеры и роли
O Brother, Where Art Thou? О, где же ты, брат? 2000 / Великобритания / США / Франция
8.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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О, где же ты, брат?, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Коэн Джоэл Коэн Joel Coen
В ролях
Джордж Клуни Джордж Клуни George Clooney Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Тим Блейк Нельсон Тим Блейк Нельсон Tim Blake Nelson Джон Гудман Джон Гудман John Goodman Холли Хантер Холли Хантер Holly Hunter Крис Томас Кинг Чарльз Дернинг Дел Пентекост Майкл Бадалуччо Брайан Редди Brian Reddy Уэйн Дюволл Wayne Duvall Эд Гэйл Ed Gale Рэй МакКиннон Рэй МакКиннон Ray McKinnon Ройс Д. Эпплгейт Royce D. Applegate Фрэнк Коллисон Frank Collison Ли Уивер Lee Weaver Стивен Рут Стивен Рут Stephen Root Мюзетта Вандер Musetta Vander Кристи Тэйлор Джон МакКоннелл John McConnell Уилсон Уотерс-мл. Wilson Waters Jr. Эвелин Кокс Evelyn Cox Шарон Уайт Sharon White Дэвид Холт David Holt Дэниэл Фон Барген Daniel von Bargen
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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