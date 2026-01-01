Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы О, где же ты, брат? Награды и номинации фильма О, где же ты, брат?

Награды и номинации фильма О, где же ты, брат? 2000

Оскар 2001 Оскар 2001
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
Каннский кинофестиваль 2000 Каннский кинофестиваль 2000
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2001 MTV Movie & TV Awards 2001
Best On-Screen Team
Номинант
 Best On-Screen Team
Номинант
 Best Music Moment
Номинант
