Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Терминатор 3: Восстание машин Терминатор 3: Восстание машин
Киноафиша Фильмы Терминатор 3: Восстание машин Терминатор 3: Восстание машин, 2003: актеры и роли
Terminator 3: Rise of the Machines Терминатор 3: Восстание машин 2003 / США / Германия / Великобритания
6.3 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Терминатор 3: Восстание машин, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Мостоу Джонатан Мостоу Jonathan Mostow
В ролях
Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер Arnold Schwarzenegger Ник Cталь Кристанна Локен Kristanna Loken Клэр Дэйнс Клэр Дэйнс Claire Danes Дэвид Эндрюс Дэвид Эндрюс David Andrews Алана Керри Тимоти Даулинг Timothy Dowling Брайан Сайтс Brian Sites Марк Хикс Mark Hix
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Приложение киноафиши