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Терминатор 3: Восстание машин
Терминатор 3: Восстание машин, 2003: актеры и роли
Terminator 3: Rise of the Machines
Терминатор 3: Восстание машин
2003 / США / Германия / Великобритания
6.3
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43
голоса
Рейтинг IMDb: 6.3
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Терминатор 3: Восстание машин, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джонатан Мостоу
Jonathan Mostow
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Arnold Schwarzenegger
Ник Cталь
Кристанна Локен
Kristanna Loken
Клэр Дэйнс
Claire Danes
Дэвид Эндрюс
David Andrews
Алана Керри
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