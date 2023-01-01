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Темные воды
Темные воды, 2002: актеры и роли
Honogurai mizu no soko kara
Темные воды
2002 / Япония
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Темные воды, 2002: актеры и роли
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Режиссер
Хидео Наката
Hideo Nakata
В ролях
Хитоми Куроки
Рио Канно
Rio Kanno
Шигемицу Оги
Shigemitsu Ogi
Миреи Огучи
Ю Токуи
Yū Tokui
Исао Яцу
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