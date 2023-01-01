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Темные воды Темные воды
Киноафиша Фильмы Темные воды Темные воды, 2002: актеры и роли
Honogurai mizu no soko kara Темные воды 2002 / Япония
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Темные воды, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Хидео Наката Хидео Наката Hideo Nakata
В ролях
Хитоми Куроки Рио Канно Rio Kanno Шигемицу Оги Shigemitsu Ogi Миреи Огучи Ю Токуи Yū Tokui Исао Яцу Isao Yatsu Фумие Кохината Фумие Кохината Fumiyo Kohinata Асами Мидзукава Asami Mizukawa
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