«Темные воды»: Рецензия Киноафиши

Главная героиня – милая японская женщина. Она разводится с мужем и каждый из родителей хочет забрать себе дочку. Чтобы доказать перед судом свою способность быть хорошей матерью она ищет работу и снимает квартиру в мрачном полупустующем многоквартирном доме на окраине города. Тут-то и начинается заползающий за шиворот, навязчивый кошмар...

Как всегда в японских фильмах никаких монстров (ну, почти). Просто что-то появляется там, где не должно быть; открыты двери, которые должны быть закрыты и т.д. Страх нагоняется музыкальным сопровождением (поэтому советуем смотреть в кинотеатре с хорошим звуком) и поведением главной героини: мы ничего особенного не видим, а ей явно не по себе, она чувствует рядом с собой что-то необъяснимое и жуткое (в протекающем потолке, в прожженной сигаретой кнопке лифта и т.д.).

Мы узнаем, что еще до замужества главная героиня проходила курс лечения у психиатра из-за ее склонности к излишней впечатлительности и страдала лунатизмом. И становится не понятно, происходит это все на самом деле, или весь ужас создала «ее не совсем здоровая» фантазия. Из-за всех этих перипетий девочка часто остается одна, ее поздно забирают из садика, и вот она тоже начинает вести себя странно.

Поэтому, предлагаем внимательно посмотреть фильм и найти доказательства, подтверждающие и опровергающие гипотезу, что весь ужас - плод фантазии главной героини (возможно, кем-то нарочно спровоцированный).Так как понять, есть ли на самом деле в жизни что-то сверхъестественное невозможно, из фильма следует сделать другой вывод: нужно вовремя забирать ребенка из детского сада и не позволять ему чувствовать себя одиноко; одинокий ребенок сам себе ищет развлечений и это может плохо закончиться (как минимум, психическим расстройством).

Как и в первом «Звонке», пугает всех маленькая мертвая девочка. Источником ужаса, на этот раз, является вода (закрывайте текущие краны). Воды в картине очень много – на улице сезон дождей, в доме протекающие трубы, даже в лифте с потолка капает. Видимо, у авторов фильма любимой сказкой в детстве был японский вариант «Аленького цветочка», так как в «Темных водах» снова присутствует та же идея: полюби чудовище и станет больше добра на земле.

Фильм рекомендуется смотреть мрачным дождливым днем (а еще лучше вечером).