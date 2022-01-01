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Тихий американец
Тихий американец, 2002: актеры и роли
The Quiet American
Тихий американец
2002 / США / Германия / Австралия
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Тихий американец, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс
Phillip Noyce
В ролях
Майкл Кейн
Michael Caine
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
До Хаи Йен
Раде Сербеджийа
Роберт Стэнтон
Robert Stanton
Жан Рено
Jean Reno
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