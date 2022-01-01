Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Телефонная будка
Телефонная будка, 2002: актеры и роли
Phone Booth
Телефонная будка
2002 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Телефонная будка, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер
Joel Schumacher
В ролях
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
Форест Уитакер
Forest Whitaker
Рада Митчелл
Radha Mitchell
Кэти Холмс
Katie Holmes
Пола Джей Паркер
Paula Jai Parker
Тиа Тексада
Ричард Т. Джонс
Richard T. Jones
Светлана Ефремова
В прокате
Премьеры
Онлайн
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Написать отзыв
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Отзывы
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку