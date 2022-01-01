Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Телефонная будка Телефонная будка
Киноафиша Фильмы Телефонная будка Телефонная будка, 2002: актеры и роли
Phone Booth Телефонная будка 2002 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Телефонная будка, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джоэл Шумахер Джоэл Шумахер Joel Schumacher
В ролях
Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Кифер Сазерленд Кифер Сазерленд Kiefer Sutherland Форест Уитакер Форест Уитакер Forest Whitaker Рада Митчелл Рада Митчелл Radha Mitchell Кэти Холмс Кэти Холмс Katie Holmes Пола Джей Паркер Paula Jai Parker Тиа Тексада Ричард Т. Джонс Ричард Т. Джонс Richard T. Jones Светлана Ефремова
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Не один: покинувший страну Цискаридзе не стал молчать
Сходство налицо: отец Фриске огорошил признанием
Отгородился от семьи и не выходит на связь: правда о сыне Децла вышла наружу
«Зрителей не стеснялся»: Пресняков пошел по проторенной дорожке
Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
«Бузова была права»: Тарасова подловили на нелепой лжи
Возмутил народ: за что Хрюшу пытались «уволить» из «Спокойной ночи, малыши!»
Такого не ожидал никто: изменившаяся до неузнаваемости Бьянка пошла вразнос у всех на глазах
«Спасибо за 4 счастливых года»: Орбакайте попрощалась с «Современником»
«Нужно что-то менять»: Киркоров раскрыл все карты
Против не только Елизавета II: истинное отношение к Меган Маркл предали огласке
Голливуд позавидует: в спорах о популярности Ханде Эрчел поставили точку
Приложение киноафиши