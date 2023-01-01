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Атлантида: затерянный мир Атлантида: затерянный мир
Киноафиша Фильмы Атлантида: затерянный мир Атлантида: затерянный мир, 2001: актеры и роли
Atlantis: The Lost Empire Атлантида: затерянный мир 2001 / США
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Атлантида: затерянный мир, 2001: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Керк Уайз
В ролях
Майкл Джей Фокс Майкл Джей Фокс Michael J. Fox Джеймс Гарнер Джеймс Гарнер James Garner Кри Саммер Кри Саммер Cree Summer Дон Новелло Don Novello Фил Моррис Phil Morris Клаудия Кристиан Клаудия Кристиан Claudia Christian
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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