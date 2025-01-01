Меню
Фильмы
Секреты Лос-Анджелеса
Награды и номинации фильма Секреты Лос-Анджелеса
Награды и номинации фильма Секреты Лос-Анджелеса 1997
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Оскар 1998
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1998
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучшая музыка к фильму
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Best Make Up/Hair
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
David Lean Award for Direction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1997
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
