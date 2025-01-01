Меню
Награды и номинации фильма Секреты Лос-Анджелеса 1997

Оскар 1998 Оскар 1998
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997 Каннский кинофестиваль 1997
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1998 Золотой глобус 1998
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая мужская роль
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Best Make Up/Hair
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
 David Lean Award for Direction
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1997 Кинофестиваль в Торонто 1997
Премия "Метро-Медиа"
Победитель
