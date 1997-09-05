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Хороший день для Пэтси Клейн
5.8
Хороший день для Пэтси Клейн
, 1997
Doing Time For Patsy Cline
Австралия / драма, криминал, комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Места съёмок
5.8
В ролях
Тони Бэрри
Dwayne
Мэтт Дэй
Ralph
Миранда Отто
Patsy
Ричард Роксбург
Boyd
Рой Биллинг
Dad
Бетти Боббитт
Connie
Colette Brus
Waitress
Энни Байрон
Mum
Phil Collins
Police Photographer
Тайлер Коппин
Bobby Joe
Режиссер
Крис Кеннеди
Сценарист
Крис Кеннеди
Композитор
Питер Бест
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Австралия
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1997
Премьера в мире
5 сентября 1997
Дата выхода
25 сентября 1997
Австралия
28 августа 1998
Италия
Сборы в мире
$831
Производство
Oilrag Productions
Другие названия
Doing Time for Patsy Cline, Letzter Stop Nashville, Marząc o Patsy Cline, Patsy Cline, Un sueño por cumplir, Vägen till Nashville, 旅途歌手
Еще
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
11
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
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