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Хороший день для Пэтси Клейн
Киноафиша Фильмы Хороший день для Пэтси Клейн Хороший день для Пэтси Клейн, 1997: актеры и роли
Doing Time For Patsy Cline Хороший день для Пэтси Клейн 1997 / Австралия
5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Хороший день для Пэтси Клейн, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Кеннеди Chris Kennedy
В ролях
Тони Бэрри Tony Barry Мэтт Дэй Matt Day Миранда Отто Миранда Отто Miranda Otto Ричард Роксбург Ричард Роксбург Richard Roxburgh
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