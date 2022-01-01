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Хороший день для Пэтси Клейн
Хороший день для Пэтси Клейн, 1997: актеры и роли
Doing Time For Patsy Cline
Хороший день для Пэтси Клейн
1997 / Австралия
5.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Хороший день для Пэтси Клейн, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Кеннеди
Chris Kennedy
В ролях
Тони Бэрри
Tony Barry
Мэтт Дэй
Matt Day
Миранда Отто
Miranda Otto
Ричард Роксбург
Richard Roxburgh
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