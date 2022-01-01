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Специалист
Специалист, 1994: актеры и роли
The Specialist
Специалист
1994 / США / Перу
5.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Специалист, 1994: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Льоса
Luis Llosa
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Шэрон Стоун
Sharon Stone
Джеймс Вудс
James Woods
Род Стайгер
Rod Steiger
Эрик Робертс
Eric Roberts
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