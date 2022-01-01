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Специалист Специалист
Киноафиша Фильмы Специалист Специалист, 1994: актеры и роли
The Specialist Специалист 1994 / США / Перу
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Специалист, 1994: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Луис Льоса Luis Llosa
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Шэрон Стоун Шэрон Стоун Sharon Stone Джеймс Вудс Джеймс Вудс James Woods Род Стайгер Rod Steiger Эрик Робертс Эрик Робертс Eric Roberts
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