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Скоро в прокате «Призрак в клетке»
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6.9
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Фильмы
Весь этот мир - твой
6.9
Весь этот мир - твой
, 2011
Questo mondo è per te
Италия / комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
6.9
Весь этот мир - твой
Трейлер
Трейлер
В ролях
Евгения Костантини
Chiara
Фабриция Сакки
Carlotta
Массимилиано Бруно
Vagoni
Эдоардо Натоли
Marco
Роберто Марини
zio di Teo
Matteo Petrini
Teo
Sergio Sgrilli
Titolare agenzia
Paolo Migone
Pierluigi
Глен Блэкхолл
Gianni
Доменико Диеле
Il Martini
Режиссер
Франческо Фаласки
Сценарист
Филиппо Болонья
,
Франческо Фаласки
,
Stefano Ruzzante
Композитор
Luca Cresta
,
Aldo De Scalzi
,
Claudio Pacini
,
Pivio
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Италия
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2011
Премьера в мире
31 марта 2011
Дата выхода
31 марта 2011
Италия
Сборы в мире
$65 444
Другие названия
Questo mondo è per te
Еще
Рейтинг фильма
6.9
Оцените
11
голосов
6.5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 12 ноября 2020
Трейлеры фильма
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Весь этот мир - твой
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