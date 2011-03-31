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Постер фильма Весь этот мир - твой
6.9
Весь этот мир - твой - Трейлер
Киноафиша Фильмы Весь этот мир - твой
6.9

Весь этот мир - твой

, 2011
Questo mondo è per te
Италия / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Весь этот мир - твой
6.9
Весь этот мир - твой - Трейлер
Весь этот мир - твой  Трейлер

В ролях

Евгения Костантини
Chiara
Фабриция Сакки
Фабриция Сакки
Carlotta
Массимилиано Бруно
Vagoni
Эдоардо Натоли
Marco
Роберто Марини
zio di Teo
Matteo Petrini
Teo
Sergio Sgrilli
Titolare agenzia
Paolo Migone
Pierluigi
Глен Блэкхолл
Глен Блэкхолл
Gianni
Доменико Диеле
Il Martini
Режиссер Франческо Фаласки
Сценарист Филиппо Болонья, Франческо Фаласки, Stefano Ruzzante
Композитор Luca Cresta, Aldo De Scalzi, Claudio Pacini, Pivio
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 31 марта 2011
Дата выхода
31 марта 2011 Италия
Сборы в мире $65 444
Другие названия
Questo mondo è per te

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

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Отзывы о фильме

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